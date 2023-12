Vigili del Fuoco in campo per i bimbi e gli auguri alla città

Se non è la fine di un’epoca televisiva, poco ci manca: Amadeus ha lascia to il suo manager , Lucio Presta . L’indiscrezione girava tra gli addetti ai ... (ilfattoquotidiano)

Non sapete come fare gli Auguri buona vigilia di Natale 2023 ? Immagino avrete tanti messaggi da inviare e ci tenete ad essere originali e per nulla ... (optimagazine)

U-Safe - ecco il nuovo drone acquatico dei Vigili del Fuoco

Uno strumento innovativo, utile non solo per le operazioni di salvataggio in acqua a persone in pericolo, ma anche per garantire maggiore sicurezza ... (liberoquotidiano)