VIDEO Vomero | ragazzini rubano albero di Natale | inseguiti e bloccati da due donne

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti C’è voluta la prontezza di due, per sventare il furto di undial. Un grande ‘must’ del periodo festivo, per le gang di giovanissimi. Le due signore hanno inseguito e bloccato i baby ladri, recuperando subito la refurtiva. L’è stato infine ricollocato nel cortile, dove poco prima era stato asportato. La scena è stata ripresa dalle telecamere disorveglianza in via Belvedere. Sono all’incirca le 13 del 19 dicembre scorso, pieno pomeriggio in un’arteria trafficatissima. Le immagini mostrano dueentrare nel cortiletto condominiale. Puntano decisi il piccoloaddobbato. In pochi istanti, dopo vari strattoni, se ne impossessano. Varcato rapidamente il cancello, fuggono quindi ...