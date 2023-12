VIDEO – Monza-Fiorentina 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 23 dicembre 2023), anticipodiciassettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. COLPO DA QUARTO POSTO –0-1 nell’anticipodiciassettesima giornata diA. Lascarta un regalo di Natale in anticipo e passa all’U-Power Stadium. Il risultato è anche grazie a quanto fa ilin avvio. Sei minuti e venti secondi per il danno che sblocca la. Ilcostruisce dal basso, Michele Di Gregorio rischia troppo e sbaglia uno dei tanti passaggi in area: a ...

Episodio da non credere capitato nel primo tempo di Monza-Fiorentina . Pronti via, dopo appena 9 minuti di gioco, Michele Di Gregorio è subito ... (calcioweb.eu)

Gli highlights e le azioni salienti di- Fiorentina, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Una rete di Beltran ... I dirittisono in esclusiva della Lega di Serie A e di ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Milan Dopo la vittoria contro il, il Milan deve riuscire a dare continuità ai propri risultati e affronta in trasferta la Salernitana, ultima in classifica. I rossoneri partono forte e hanno subito due occasioni con Leao ma i ...Monza e Fiorentina si sfidano in una partita che termina 0-1 per i viola. La rete decisiva è di Beltran al 7'. Ammoniti Pablo Marì, Beltran, Mina, Akpa Akpro, Kayode e Ranieri. Spettatori 10.120, inca ...La Mint Vero Volley Monza si è qualificata per i quarti di finale di Challenge Cup eliminando i greci del Panathinaikos Atene. Prima di pensare al prossimo turno, la squadra del Consorzio deve ...