VIDEO – Inter-Lecce | la top 5 dei gol segnati contro i salentini

L'obiettivo dell'nbsp;Tajon Buchanan, oggi in forza al Bruges, ha iniziato la sua carriera in Mls, con la maglia dei New England Revolution. Ecco alcuni dei 12 gol segnati dal canadese nelle sue tre stagioni ...Con gli infortuni di Dimarco e Lautaro Martinez, Simone Inzaghi è costretto a ritoccare la sua formazione iniziale: ecco i probabili undici che vedremo in campo contro il Lecce a partire dalle ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lecce, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di S. Inzaghi e D'Aversa ...L'uruguaiano ha firmato un contratto per il 2024 con la squadra di Leo Messi che ritrova, così, dopo l'esperienza al Barca dal 2014 al 2020.