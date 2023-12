Video Inter - Lecce 2 - 0 | il film della partita

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Lecce , in programma alle ore 18 a San Siro. squadra ora in campo per il riscaldamento , in attesa della ... (inter-news)

... l'supera il Lecce per 2 - 0, rialzandosi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. In gol Bisseck e Barella, quest'ultimo dopo un assist di tacco di Arnautovic. Guarda ilcon le foto più ...'Avversari solo per 90 minuti', scrive la Juventus sul proprio profilo social pubblicando il. La partita in casa del Frosinone è finita da pochi minuti, con i bianconeri vittoriosi per 2 -......Yann Bisseck ha trovato il suo primo gol nerazzurro in Inter-Lecce, sbloccando la gara nel primo tempo con un bel colpo di testa. Una rete che il tedesco ha cercato a più riprese, festeggiando con ...MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’eliminazione in Coppa Italia col Bologna e l’infortunio di Lautaro, l’Inter riparte da San Siro ...