VIDEO – Frosinone-Juventus 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 23 dicembre 2023)delle 12.30diciassettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Benito Stirpe di. MANTIENE IL PASSO ?1-2 nelladelle 12.30diciassettesima giornata diA. I bianconeri, come di consueto, giocano prima dell’Inter e vincono la loroallo Stirpe, ma non senza patemi. Al 12? laalla prima occasione passa in vantaggio. Fa tutto Yildiz, che supera tre uomini in slalom e sul primo palo batte Turati. La reazione ...

- Juve nella polemica. Gli scatti dell'abbraccio e ilfanno il giro del web e attirano le ire degli haters . Qualcuno scrive: "Sono stati attenti a non far del male al papà" e ancora: ...'Avversari solo per 90 minuti', scrive la Juventus sul proprio profilo social pubblicando il. La partita in casa delè finita da pochi minuti, con i bianconeri vittoriosi per 2 - 1 con il gol del redivivo Vlahovic, appena entrato, a 10 minuti dalla fine. Un successo sudato, in ...Escalation di furti in Ciociaria. Da questa sera è scattato un servizio rafforzato di controlli, coordinati dal comando provinciale dei carabinieri. Furti nelle case ma anche nei negozi e di automobil ...Verso Lazio Frosinone, ansia per Di Francesco: un giocatore rischia di saltare il match contro i biancocelesti del 29 dicembre Uscita a testa alta dalla sfida di oggi contro la Juventus, il Frosinone ...