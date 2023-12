VIDEO Folla e commozione per l’ultimo saluto a Gianpiero e Biagio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svolti questa mattina nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire a San Lorenzello i funerali diDurante, 24 anni di San Salvatore Telesino, eFesta, 28 anni di San Lorenzello, morti in seguito a un terribile incidente stradale, avvenuto sabato scorso intorno alle 20. Una vera e propria tragedia stradale consumatasi lungo la Fondovalle Isclero nel territorio di Melizzano, in un sinistro che ha coinvolto tre autovetture, una Fiat Punto, una Fiat Bravo ed una Renault: le vittime erano a bordo della Punto e sono decedute sul colpo essendo stati ritrovati dai primi soccorritori incastrati tra le lamiere della loro auto. Dolore,e un profondo silenzio ha accolto l’arrivo delle bare bianche diin chiesa, dove sono ...

