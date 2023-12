VIDEO – Bologna-Atalanta 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 23 dicembre 2023), matchdiciassettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Renato Dall’Ara. INARRESTABILE –1-0 nella diciassettesima giornata diA. Ilsi conferma al quarto posto e passerà Natale in zona Champions League. L’sfiora il vantaggio al 35’, con discesa sulla sinistra di Ademola Lookman e conclusione sul fondo. Il rientrante Lukasz Skorupski al 44’ è decisivo, perché ferma Éderson su un inserimento centrale in area. Al 51’ ancora Lookman anticipa Sam Beukema e Remo Freuler sul suo cross nega un facile ...

Il video con gli Highlights di Valencia-Virtus Bologna -Olympiacos 79-71 , sfida valida per la sedicesima giornata di Eurolega . Brutto stop per la ... (sportface)

Nel primo tempo della partita di, poi vinta 1 - 0 dai padroni di casa, Gian Piero Gasperini ha perso le staffe per il cartellino giallo ricevuto e ha rischiato addirittura l'espulsione. Come mostrano le immagini di Dazn, ...Scatenato, Gian Piero Gasperini, nel primo tempo della partita di, poi vinta 1 - 0 dai padroni di casa. Come mostrano le immagini di Dazn , quando l'arbitro Rapuano lo ha ammonito, l'allenatore dell'Atalanta ha urlato "Tu e quell'altro", indicando il quarto ...Un principio d’incendio ha interessato questo pomeriggio – sabato 23 dicembre – la stazione ferroviaria centrale di Bologna. Il fumo, in particolare, ha invaso il piazzale ovest. Le fiamme avrebbero a ...Bologna-Fiorentina sarà recuperata mercoledì 14 febbraio ... 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è ...