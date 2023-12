Victor Osimhen rinnova con il Napoli 

Leggi su agi

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Il tanto atteso rinnovo dicon il Napoli è arrivato. Il 24enne attaccante nigeriano ha prolungato il suo contratto con il club partenopeo fino al 2026. A renderlo noto è la stessa società azzurra.& Napoli together until 2026 pic.twitter.com/Gs0WVckkBw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 23, 2023 In due foto pubblicate sui social si vedeche firma e poi stringe la mano al presidente Aurelio De Laurentiis che pubblica la stessa foto scrivendo: "Fatto!". Il prolungamento è di un anno: la trattativa con il giocatore e il suo agente, Roberto Calenda, si è conclusa con il raddoppio dell'ingaggio, passato da 4,5 a circa 10 milioni di euro annui. Per la clausola rescissoria, il nodo su cui i negoziati si erano arenati in estate, si parla di un importo compreso tra i ...