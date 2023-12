Viaggio Culinaro | Esplorando Sapori Intensi e Aromatici del Mediterraneo

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) In questo, esploriamounici e avvincenti, trasformando ogni pasto in un’esperienza indimenticabile che delizia i sensi Le capesante, con il loro sapore delicato e la consistenza succulenta, sono un’autentica delizia culinaria che porta il gusto del mare direttamente sulla tua tavola. Prepararle in modo delizioso è più semplice di quanto si possa pensare. Segui questa ricetta passo dopo passo per creare un piatto che conquisterà i palati di chiunque. Ingredienti: • 12 capesante fresche • 3 cucchiai di burro • 3 cucchiai di olio d’oliva • 2 spicchi d’aglio, tritati finemente • Succo di mezzo limone • Sale e pepe q.b. • Prezzemolo fresco, tritato finemente per guarnire Istruzioni: 1. Pulizia delle Capesante: Inizia pulendo accuratamente le capesante. Rimuovi il mollusco dalla ...