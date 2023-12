Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBRE19.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONENORD E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRQAFFICO TRATERAMO E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral