Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBRE17.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI LUNFHE CODE TRA DIRAMAZIONENORD E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI RIMAMENDO SULLA A1 trattaNAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VALMONTONE E FERENTINO DIREZIONE FROSINONE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFIO SULLA DIRAMAZIONENORD, TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREIZONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA NOMENTANA ET ERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE APPIA ENINA SUL TRATTO URBANO CODE ...