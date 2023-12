Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBRE15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24TERAMO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTAYTO COPN CODE TRA BARRIERAEST E NODO A1 MILANO NAPOLI DIREZIONE TERAMO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI LUNFHE CODE TRA DIRAMAZIONENORD E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI RIMAMENDO SULLA A1 TRATTONAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VALMONTONE E FERENTINO DIREZIONE FROSINONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA 9INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USXITE APPIA E TUSCOLANA Servizio fornito da Astral