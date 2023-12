Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBREORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE CHIUSA LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI BORGO SANTA MARIA, LA CAUSA UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI PIU’ VEICOLI. CODE SULLA DIRAMAZIONE SUD TRA IL RACCORDO ANULARE E L’INNESTO CON L’A1. FILE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA GUIDONIA E VALMONTONE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER LA SFIDA DI QUESTA SERA TRA LAE IL NAPOLI. CALCIO D’INIZIO PREVISTO PER LE 20.45. MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELLA FARNESINA E DEL FORO ITALICO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDIDEL 20 DICEMBRE ...