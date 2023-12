Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBREORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE CHIUSA LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI BORGO SANTA MARIA, LA CAUSA UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI PIU’ VEICOLI. CODE SULLA DIRAMAZIONE SUD TRA IL RACCORDO ANULARE E L’INNESTO CON L’A1. FILE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA GUIDONIA E VALMONTONE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PIANO DI MOBILITA’ NATALIZIA CHE PREVEDE TRA LE ALTRE TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO DOMENICA 24 E MODIFICHE AGLI ORARI DI SERVIZIO DI METROPOLITANE E FERROVIE METRE EVITERBO IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA NOTIZIA DEDICATA DA ERICA TERENZI E ...

...00 del 31 dicembre 2023 alle ore 03:00 del 01 gennaio 2024 divieto di sosta con rimozione coatta in piazza, tutti i lati fatto salvo lo stallo di sosta taxi, con riserva di sosta ai veicoli ...Disciplina dellaNello specifico, nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2023 e il 7 ... verso il parcheggio di via, verso il parcheggio ex Caserma Piave o, in alternativa, verso l'...