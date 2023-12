Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 10 | 30

...00 del 31 dicembre 2023 alle ore 03:00 del 01 gennaio 2024 divieto di sosta con rimozione coatta in piazza, tutti i lati fatto salvo lo stallo di sosta taxi, con riserva di sosta ai veicoli ...Disciplina dellaNello specifico, nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2023 e il 7 ... verso il parcheggio di via, verso il parcheggio ex Caserma Piave o, in alternativa, verso l'...