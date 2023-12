Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBREORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACHIUSA LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI BORGO SANTA MARIA, LA CAUSA UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI PIU’ VEICOLI. ANCORA FILE PER L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE FROSINONE. RIPERCUSSIONI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE ANCHE SULLA A1. ALLARME SMOG A: BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DUNQUE CON L’ORDINANZA DEL SINDACO DI. OGGI DALLE 07.30 ALLE 10.30, NELL’AREA DELLA“FASCIA VERDE” STOP ALLE AUTO CON MOTORE A BENZINA EURO 1 ED EURO 2, FERME ANCHE LE VETTURE ALIMENTATE CON MOTORI FINO A EURO 3 DIESEL. STESSO TRATTAMENTO ANCHE PER I CICLOMOTORI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ ...