Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 23 dicembre 2023)DEL 23 DICEMBREORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE DUNQUE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE FROSINONE. ALLARME SMOG A: BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DUNQUE CON L’ORDINANZA DEL SINDACO DI. OGGI DALLE 07.30 ALLE 10.30, NELL’AREA DELLA“FASCIA VERDE” STOP ALLE AUTO CON MOTORE A BENZINA EURO 1 ED EURO 2, FERME ANCHE LE VETTURE ALIMENTATE CON MOTORI FINO A EURO 3 DIESEL. STESSO TRATTAMENTO ANCHE PER I CICLOMOTORI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PIANO DI MOBILITA’ NATALIZIA CHE PREVEDE TRA LE ALTRE TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO DOMENICA 24 E MODIFICHE AGLI ORARI DI SERVIZIO DI METROPOLITANE E FERROVIE ...

