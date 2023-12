Vespa plaude alla Meloni e sferza la sinistra | “Mai un premier come lei | così centrale negli equilibri europei” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ancora nelle scorse settimane, e per l’ennesima volta, rispondendo durante un dibattito tv – nello specifico in questo caso a Giovanni Floris – Brunonon ha lesinato parole per esprimere il suo apprezzamento sul. Edomanda sulla “più grande qualità” che il giornalista riconoscepresidente del Consiglia, la risposta del conduttore di Porta a Porta è stata esaustiva: «La capacità di resistere». Nelle scorse ore, poi, analizzando risvolti e argomentazioni sul tema, l’anfitrione del salotto mediatico di Raiuno ha aggiunto in un’intervista al settimanale Gente – rilanciata dal quotidiano Libero – ulteriori delucidazioni e motivazioni atte a illustrare nel dettaglio attestazioni di stima e apprezzamenti umani e istituzionali indirizzati a descrivere la personalità politica ...