Verona | le pagelle di CM | Ngonge è tornato Poche le insufficienze

(Di sabato 23 dicembre 2023)-Cagliari 2-0 Montipò 6,5: solo qualche sbavatura sulle uscite alte, ma per il resto amministra bene la gara con sicurezza. Tchatchoua 6,5:...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Fiorentina-Verona Le Pagelle dei ... (calcionews24)

Il, nel corso del primo tempo, scarseggia sotto il punto di vista delle idee offensive e, dopo aver provato a tenere il pallino di gioco, riesce ad approfittarne il Cagliari con qualche ...Lee il tabellino di- Cagliari 2 - 0, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Operazione sorpasso effettuata dai gialloblù che salgono a quota 14 punti e si tirano ...SERIE A - L'Hellas Verona si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari col punteggio di 2-0. Succede tutto nel secondo tempo ...Dopo una prima frazione senza reti, il rosso a Makoumbou sposta gli equilibri e apre la via alla vittoria dei gialloblù che superano in classifica la squdra di Ranieri ...