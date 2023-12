Verona-Cagliari | probabili formazioni | Ranieri con Lapadula e Pavoletti

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco ledi Baroni eQuesto pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco ledi Baroni e(4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, F. Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.(4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio;. All.

Ecco le possibili scelte di Ranieri in vista della sfida al Bentegodi Di: Giammaria Lavena Questo pomeriggio alle 18 ilscenderà in campo a. Una sfida di vitale importanza contro l'Hellas penultimo, che dista di sole due lunghezze dai rossoblù. Per i cagliaritani un successo varrebbe tanto in termini di ...BARONI - Marco Baroni, tecnico dell' Hellasha presentato la gara interna contro ilche si disputerà oggi alle ore 18.00. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: ...Ora i rossoblù sono attesi da un’altra prova particolarmente delicata, un vero e proprio scontro diretto, contro un Verona che attraversa un momento delicatissimo. La vittoria non arriva da ben 14 ...Nei gialloblu non ha ancora recuperato Faraoni dall'infortunio, fasce di difesa affidate a Tchatchoua e Terracciano. Al centro della retroguardia proverà a stringere i denti Magnani uscito acciaccato ...