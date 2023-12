Verona-Cagliari LIVE 0-0 | miracolo di Scuffet

(Di sabato 23 dicembre 2023) Al Bentegodi, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Via al match del Bentegodi 4? Grande sfondamento dell’Hellas, Saponara a fari spenti viene murato da Dossena a pochi metri da8? Ripartenza finalizzata da Nandez, il suo tiro vibra non troppo distante dal palo lontano! 15? Ripartenza fulminea dei rossoblù: Viola trova Nandez con un lancio al millimetro, l’ex Boca prova il pallonetto ma la sfera esce larga sulla sinistra 22? Sterzata di Oristanio che si libera ...

Il Verona cerca ossigeno per uscire dalla zona retrocessione, il Cagliari cerca punti per trascorrere un Natale sereno. Quello del Bentegodi è quasi uno spareggio, come testimonia la designazione dell ...