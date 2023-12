Verona-Cagliari LIVE 0-0 | finisce il primo tempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Al Bentegodi, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Via al match del Bentegodi 4? Grande sfondamento dell’Hellas, Saponara a fari spenti viene murato da Dossena a pochi metri da Scuffet 8? Ripartenza finalizzata da Nandez, il suo tiro vibra non troppo distante dal palo lontano! 15? Ripartenza fulminea dei rossoblù: Viola trova Nandez con un lancio al millimetro, l’ex Boca prova il pallonetto ma la sfera esce larga sulla sinistra 22? Sterzata di Oristanio che si libera del raddoppio. ma ...

L'Hellas Verona accoglie il Cagliari nella 17a giornata di Serie A. Gara fondamentale per la corsa salvezza, due i punti di differenza tra le due squadre: una sola vittoria per gli uomini di Ranieri ...Sabato 23 dicembre alle ore 18:00 al "Marcantonio Bentegodi" andrà in scena Verona-Cagliari, delicata sfida nei bassifondi della classifica valida per il diciassettesimo turno di Serie A.