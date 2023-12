Verona-Cagliari 2-0 | segnano Ngonge e Djuric

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - A distanza di quattro mesi e dopo ben 14 turni di astinenza, iltorna a vincere con ilnel delicato testa a testa per la salvezza. Al Bentegodi i gialloblù passano 2-0 grazie alle reti di, approfittando dell'inferiorità numerica dei sardi per il doppio giallo rimediato da Makoumbou. La squadra di Baroni si toglie dalla zona retrocessione portandosi a +1 proprio sugli uomini di Ranieri, che invece scivolano al terzultimo posto della classifica. Il match è equilibrato e regala emozioni sin dalle prime battute, con i sardi che vanno per due volte vicini al vantaggio nel giro di pochi minuti: all'8' Nandez fallisce un diagonale destro da ottima posizione, all'11' invece Prati calcia dalla distanza trovando la parata di Montipò e la respinta del palo. I padroni di casa rischiano ma ...

Commenta per primo Intervistato da Dazn , Claudio Ranieri ha parlato della sconfitta del suocol: 'Siamo andati vicini al gol col palo e col gol annullato. Voglio capire, per migliorare, cosa è successo. L'espulsione ha cambiato l'inerzia della gara e ilè stato bravo. ...Per iluna beffa, per iluna vittoria che fa classifica e morale. - foto LivePhotoSport - .Al 53' Verona-Cagliari 1-0, rete di Cyril Ngonge. I gialloblu sfruttano immediatamente la superiorità numerica, Ngonge si accentra dalla destra e piazza il sinistro nell'angolo basso. Al 51' Espulso ...” Il Verona ha giocato bene con questi palloni centrali, filtranti, non siamo stati in grado di reagire. L’espulsione è stato l’evento che ha cambiato la partita, da lì siamo rimasti in ginocchio.