Verifiche del ministero sulla funivia | salta il Natale sul Gran Sasso

(Di sabato 23 dicembre 2023)ilsul. Lache portavetta più alta dell'Appennino, è stata fermata dalper le Infrastrutture e i Trasporti in seguito a un esposto di un cittadino che segnalava problematiche sulle quattro funi dell'impianto. Quest'ultimo porta in sette minuti migliaia di turisti e lavoratori nella stazione invernale di Campo Imperatore, a circa 2.200 metri. Si stima che sono circa 110mila i passaggi annuali con laper un incasso di circa due milioni, escluso l'indotto.

...sulla tematica e non metterei a rischio la vita degli altri e la mia se avessi il minimo dubbio dalle numerose verifiche seguite finora", spiega l'ingegnere Dino Pignatelli, presidente del Centro ... Funivia del Gran Sasso d'Italia fermata dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti in seguito ad un esposto di un cittadino che segnalava problematiche sulle quattro funi dell'impianto che por ...