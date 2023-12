Venezia-Lecco | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 23 dicembre 2023) LaB 2023/2024 prosegue la propria marcia affrontando la 18esima giornata di campionato, che si annuncia come sempre pieno di equilibrio e decisamente incerto., in programma sabato 23 dicembre con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Pierluigi Penzo ildi Paolo Vanoli e ildi Emiliano Bonazzoli. Il momento delle due squadre (Credit foto – Calcio1912)Ilha incassato la seconda sconfitta consecutiva nel weekend passato, dopo quella subita a Cremona, cedendo in casa nel 2-3 maturato in casa contro il Sudtirol. Il match del Pierluigi Penzo ha vissuto sulle montagne russe, con i veneti prima sotto e poi in vantaggio per 2-1 con la doppietta di Gytkjaer. Ma nella ripresa gli ospiti hanno effettuato il ...

