Vanessa Ballan | spunta un altro stalker che lei aveva perdonato | al supermercato aggredita da un cliente

(Di sabato 23 dicembre 2023)era già stata presa di mira da un, che l?presa per il collo sul cancello di casa perché lei rifiutava le sue avances. Anche in quell?occasione...

Il pubblico ministero che si è occupato della denuncia per stalking presentata da Vanessa Ballan respinge, in una memoria inviata al procuratore di ... (ilfattoquotidiano)

Ancora una donna uccisa per mano di un uomo. Una giovane donna di 27 anni è stata uccisa brutalmente a coltellate a Treviso . Il cadavere è stato ... (ildifforme)

Vanessa era già stata presa di mira da un altro stalker , che l? aveva presa per il collo sul cancello di casa perché lei rifiutava le sue avances. ... ()

... ecco i protagonisti Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Corteo di studenti davanti alla Camera, tensione con Polizia Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le armi del delitto diUltimo ...Questo emerge dall'ordinanza con cui il gip Carlo Colombo conferma la custodia cautelare in carcere per Bujar Fandj, l'imprenditore kosovaro 40enne accusato dell'omicidio di, la 26enne ...Un video esplicito di uno dei loro incontri clandestini inviato da Fandaj Bujar a Vanessa Ballan. Così Nicola Scapinello, il compagno della 26enne uccisa nella sua casa di Riese Pio X, ...di Leonardo Sernagiotto CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Il dolore che brucia ancora, la forte emozione nel rivivere il ricordo di una figlia che non c’è più, gli abbracci ...