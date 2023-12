“Va via | ha deciso così” Chiara Ferragni | il clamoroso addio dopo lo scandalo dei pandori Chi la lascia

(Di sabato 23 dicembre 2023), l’aggiornamento sulla situazione. Il ‘caso’ deiBalocco ha trainato con sè tante ripercussioni e sotto diversi punti di vista non solo per la nota imprenditrice milanese. Senza alcun dubbio per la moglie di Fedez il momento non è comunque dei migliori e le pagine di gossip non fanno che riempirsi tutte di indiscrezioni e polemiche.Safilo, anche un altro brand sarebbe sul punto di prendere la decisione., un altroin vista.la notizia relativa ai rapporti tra l’influencer e il rinomato produttore di occhiali, un’altra ‘bomba’ colpiscee una presunta ‘fuga’ degli altri sponsor con cui laintesse rapporti lavorativi. E ...

Lei aveva ammesso la relazione , dicendo però che era finita da mesi, e insieme avevanodi ... aspettandola più volte nel parcheggio dopo l'orario di lavoro e chiedendole appuntamenti...Fu in sostanza un paziente modello,a seguire tutti i consigli dei medici che lo avevano in ... Essa gli permise d'affittare una villetta inAlberto Mario, più consona al suo stato di salute ...Calciomercato Roma, resta accesa la pista che porta a Leonardo Bonucci in vista di gennaio. Mourinho ha dato il via libera in difesa, e spunta una nuova opzione in Premier League. La Roma di Mourinho ...Pagani. Sarà un privato a costruire la rotatoria tra via San Domenico e via Leopardi. La giunta comunale delibera ...