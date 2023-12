Usa | Matteo Garrone e Giorgio Ghiotto | due registi italiani in corsa per l’Oscar

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Io Capitano dientra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali inper. L’annuncio è arrivato sul sito dell’Academy. Il prossimo appuntamento per l’epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo è per il 23 gennaio quando verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles. “Io Capitano diraggiunge un altro grande traguardo, riuscendo ad affermarsi in una competizione di altissimo livello, dove gareggiano i film più apprezzati su tutta la scena internazionale – ha affermato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto il film – La potenza della narrazione e la forza della storia stanno spingendo il film ...