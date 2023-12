«Urlava per strada ubriaco…» | la notte folle del rugbista Rusiate Nasove | pesta due carabinieri | fermato col teaser

(Di sabato 23 dicembre 2023), atleta del Valorugby, è finito in manette dopo aver picchiato e mandato all’ospedale due. L’episodio, scrive Il Resto del Carlino, è avvenuto a Reggio Emilia nellatra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre. Tutto ha avuto inizio quando alcuni residenti in viale dei Mille hanno allertato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di un uomo visibilmente ubriaco, chefrasi sconnesse mentre era disteso sul cofano di un’auto in sosta. Quando isono arrivati sul posto, il28enne si è rifiutato di fornire documenti e generalità. Dopodiché, ha aggredito i due militari, che hanno chiesto rinforzi alla questura. L’atleta è fuggito verso il centro di Reggio Emilia e si è nascosto dietro un cartellone pubblicitario, ma ...

La scorsa estate sui social (soprattutto su TikTok) è diventato virale un video in cui si vede una ragazza in preda al panico su un aereo: “Fermate ... (biccy)

... lungo la circonvallazione, hanno allertato le forze dell'ordinela presenza di un uomo in preda all'alcol, disteso sul cofano di un'auto in sosta mentrefrasi sconnesse. Una volta ...La vicenda In viale dei Mille alcuni residenti hanno allertato le forze dell'ordinevia di un uomo ubriaco, disteso sul cofano di un'auto in sosta mentrefrasi sconnesse. Una volta ...L'Empoli ha perso in casa contro la Lazio: decisivi i gol di Guendouzi e Zaccagni. I biancocelesti di Sarri hanno vinto e convinto, portando a casa i tre punti dopo qualche partita a ...Ci arriva dimesso e un po' stropicciato, ma con ancora la voglia d'avventura intatta, infatti ha accettato di tornare al Napoli prendendosi una gran bella rogna calcistica. 500 panchine ...