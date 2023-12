Urbano Cairo critica aspramente la Superlega | “Da scansare come la peste”

(Di sabato 23 dicembre 2023), presidente del Torino, respinge laminaccia al merito sportivo. Critiche incisive e visione futuristica sul calcio. Il presidente del Torino,, ha reso pubbliche le sue ferme convinzioni sulla controversain un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, affermando senza mezzi termini che questa competizione è “una cosa dala”. Le sue dichiarazioni giungono in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha vietato a FIFA e UEFA di mantenere un monopolio sulla gestione delle competizioni calcistiche., uomo di calcio e di sport, ha seguito da vicino la vicenda dellafin dai suoi ...

, presidente del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sulla Superlega, presidente del Torino, ha rilasciato una lunga ...Commenta per primo Il presidente del Torino,, ha concesso un'intervista alla sua Gazzetta dello Sport per parlare del tema Superlega bocciandola in ogni sua forma. CONTRARIO - 'Ho seguito dall'inizio, da due anni e mezzo fa, la ..."Ho seguito dall’inizio, da due anni e mezzo fa, la vicenda della Superlega e da uomo di calcio e di sport ero e sono totalmente contrario.Un tifoso del Napoli è intervenuto ai microfoni di Telecapri mettendo a confronto il presidente Aurelio De Laurentiis con Urbano Cairo.