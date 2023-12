Uomini e Donne | ex dama presa di mira dagli haters per il suo aspetto fisico | “Siete di una cattiveria inaudita!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nonostante negli ultimi anni l’opinione pubblica abbia posto un accento maggiore sul body shaming, generando dei cambiamenti socio – culturali non indifferenti, basti pensare alle campagne pubblicitarie in cui si dà ampia rilevanza anche alle taglie forti o alle passerelle dove (finalmente) le modelle non indossano più solo la taglia 38, continuano a imperversare sui vari canali social i cosiddetti leoni da tastiera che tanto amano denigrare il prossimo. “Vittime” degli hater sono in particolar modo i personaggi pubblici, molto attivi su Instagram, come le quote rosa di. Spesso molti volti femminili noti agli appassionati del dating show di Maria De Filippi sono state colpiti da molte critiche sul proprio. Di recente a postare un lungo sfogo contro i detrattori è stata Beatrice Valli ...