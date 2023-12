Uno squarcio sul presepe della politica italiana Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) Se mi metto nei panni di quegli artisti napoletani che ogni anno scolpiscono per ilanche le statuine più significative, ne verrebbe una composizione significativa, anche se per certi versi contraddittoria. Il ruoloMadonna è in ogni caso quello di Giorgia Meloni, una Madonna a due facce, quella di quasi statista quando si muove nell’agone internazionale, e quella doppia di già premier di fatto (non ricordo presidenti del consiglio dotati di così forti e riconosciuti poteri) e quella di leader che sa titillare anche gli aspetti più reconditipancia degli italiani, per qualche verso anche in salsa populista. Al posto di San Giuseppe non si può non mettere il presidente Mattarella. Anche se, pur nei minimi accenni o nei silenzi che parlano da ...