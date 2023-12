Un regalo anche per voi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ebbene sì: è quasi arrivato quel giorno dell’anno in cui finalmente possiamo staccare la spina e goderci cibo, vino, amici, parenti (dai, non fate quella faccia) e regali (sì,quelli sbagliati e orrendi). Noi abbiamo fatto il possibile per aiutarvi a scegliere i doni più buoni, gli ingredienti migliori, i panettoni da urlo e quelli tradizionali e creativi, le bollicine più inconsuete e i pandori più soffici. Domani arrivano persino i canditi, e sono buoni davvero. Per chi è ancora indeciso, arrivanoi nostri ultimi consigli per i regali da fareil 25 mattina, perché lo sappiamo che di qualcuno ci saremo certamente dimenticati. In alternativa, potete usare questo: È unche facciamo noi a voi, con l’aiuto delle buone Forketters: è il nostro pensiero per voi (ma se volete lo potete spacciare per ...