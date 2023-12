Un predatore marino lo azzanna mentre fa il bagno in mare | la disperata richiesta d’aiuto immortalata nel video di un turista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nelle acque al largo di Playa Queta, in Messico quella che era una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in tragedia quando il 76enne Joseph Bynens, conosciuto come Jeff, è stato attaccato da un. I fatti sono successi lo scorso 14 dicembre e sono stati immortalati casualmente in ungirato da un papà a moglie e figlia che passeggiavano sulla spiaggia. Nel filmato si vede Bynens nuotare al largo e poi, improvvisamente, iniziare a sbracciarsi in cerca di aiuto. Tratto in salvo, il 76enne aveva una gamba amputata ed è morto poco dopo per emorragia. Inizialmente, si è pensato all’attacco di uno squalo ma, osservando le ferite, i soccorritori hanno sollevato dubbi, ipotizzando che ilpossa esser stato piuttosto un coccodrillo. Anche la compagna di Jeff è stata ...