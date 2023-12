Un mondo in cui siamo tutti bambini confusi ed espropriati

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) A differenza di altri pionieri della disciplina, il geniale psicoanalista ungherese Sándor Ferenczi, morto novant’anni fa poco prima di compiere i sessanta, non recitò davanti al padre Freud il ruolo dell’eretico. Eresia presuppone scelta, irrigidimento; mentre l’inquieta vicenda di Ferenczi è caratterizzata da una flessibilità temeraria nell’interpretazione dei concetti freudiani. E uno dei problemi di questo ricercatore, generoso fino all’autodissipazione, è proprio l’incapacità di separarsi: dal maestro, dai pazienti. Un’antica carenza d’amore lo spinge ad annullare il distacco analitico. Ferenczi va incontro al malato derelitto come a un altro sé stesso – come a un cucciolo sopraffatto da una violenza che ha oscuramente introiettato, e dalla quale dunque non sa distinguersi. Pochi mesi prima di morire, ruppe con Freud appunto a causa di un breve saggio sull’argomento, ...