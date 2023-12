Un defibrillatore da Ragazzi On the Road e Domitys a Bergamonews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel tradizionale scambio di auguri con le istituzioni e autorità del territorio, la redazione diha ricevuto un dono vitale: un, simbolo di sicurezza e prevenzione.Il Presidente Giorgio Berta, e l’Amministratore Delegato Simona Bonaldi, hanno accolto questo prezioso dispositivo donato dall’Associazione Socio EducativaOn theconQuarto Verde dalle mani della direttrice Orietta Coppi. Presenti alla consegna il fondatore e vicepresidente diOn the, il giornalista Alessandro Invernici, che ha portato i saluti del presidente Egidio Provenzi, il responsabile operativo Luca Zanchi e alcuni giovani partecipanti al progetto insieme ad una residente della strutturaQuarto Verde, sede ...

...bando che prevedeva peraltro la possibilità di ottenere rimborso per un solo(ecco ... Consegnati anche i diplomi aiche hanno partecipato alla SECIM 2 : proiettate le foto delle ...... anche quest'anno parte una raccolta fondi: 'Vogliamo comprare unda mettere sulle ... Ringrazio anche tutti iche ci stanno dando una mano per finire gli ultimi dettagli e ...Gabriele Deiana ha 13 anni, frequenta la terza B delle scuole medie di Tertenia e oggi è stato eletto sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi. La proclamazione, da parte del sindaco del paese Giuli ...Sarà un evento con oltre 300 studentesse e studenti al Teatro Jenco di Viareggio (via Menini 51) a concludere il lavoro di ascolto e confronto con i loro coetanei svolto dal gruppo lucchese della Task ...