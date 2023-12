Un bel film da vedere al cinema nei giorni di Natale? Leggete qui e buone visioni!

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una storia d’amore agrodolce tra due persone tormentate e sole, narrata dal maestro finlandese Aki Kaurismäki. E un racconto reale sullo “Schindler inglese”, che salvò centinaia di bambini ebrei durante la Shoah. Sono per noi i duedain sala a, ovvero Foglie al vento, vincitore del Premio della Giuria a Cannes e One Life di James Hawes con Anthony Hopkins, Johnny Flynn e Helena Bonham Carter. Mentre agli appassionati dello streaming suggeriamo il disturbante Saltburn della regista inglese Emerald Fennell con Barry Keoghan e Jacob Elordi. Visto in anteprima alla Festa deldi Roma è ora su Prime Video. Non vi basta? Segnaliamo qui anche gli altripop visibili sul grande ...

Il 18 dicembre Brad Pitt compie 60 anni. Un’occasione per molti per ricordare i tanti film di cui è stato protagonista, ma, considerato che da ... (gqitalia)

Due ida guardare su Netflix nelle feste. Il primo è Maestro, di e con Bradley Cooper, che racconta ... Castellitto è, in Il piùsecolo della mia vita, un centenario che potrebbe scoprire l'...... insieme, proletaria e coatta, portando su pellicola una realtà condivisa dalPaese e di cui l'Italia sapeva ancora ridere. Ecco allora una lista di curiosità incentrate sulambientato a ...Nei giorni di Natale regalatevi buone visioni al cinema. Trama e recensione dei migliori film in sala (più uno in streaming). Su Amica.it ...La Cortellesi supera Barbie per numero di spettatori. Da "C'è ancora domani" a "Io capitano", il cinema italiano è ripartito riportandoci in sala con film che guardano all’indietro. Si spera che il pr ...