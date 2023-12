Ultimo atto per lo show di Rai 1 | stasera si elegge il vincitore della diciottesima edizione

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dopo nove puntate, Ballando con le stelle 2023 si prepara ai saluti di commiato.alle 20.35 in diretta su Rai 1 va in onda la finale. 7 le coppie in gara e 3 gli ospiti accolti da Milly Carlucci sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Giovanni Terzi sorprende Simona Ventura: la proposta di nozze a “Ballando con le stelle” X ...

La giornata decisiva della Championship Week degli Europei T10 2023 di Cricket femminile , in corso a Malaga , in Spagna , si apre al meglio per ... (oasport)

... il trend ine gli argomenti correlati a questo sentiment. E' quanto emerge dall'indagine ... DI COSA SI PARLA SUI SOCIAL Quel che è interessante sottolineare sono gli argomenti che nell'mese ..."L'di indirizzo si pone in linea di continuità con l'azione finora svolta dall'amministrazione ... coi singoli operatori e coi loro legali e alle riunioni datenutesi il 13 e 20 dicembre ...Incontrare altre persone quando si «è affetti da una qualsiasi malattia infettiva respiratoria non è un atto eroico. È un’imprudenza per se e per gli altri. Per sé, in quanto qualsiasi malattia virale ...Ieri sera 22 dicembre, a Latina, i Carabinieri di Borgo Sabotino hanno tratto in arresto, in flagranza per il reato ...