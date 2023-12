Ultime Notizie Serie A | Torino-Udinese | le parole dei tecnici

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, Cioffi: «Condannati di un episodio, ma convinto di cosa stiamo facendo» Gabriele Cioffi, allenatore dell’, ha così parlato dopo il match giocato contro il: le sue dichiarazioni., Juric: «Sarebbe stata una beffa perderla. Europa? Bisogna essere ambiziosi» Ivan Juric, allenatore del, ha così parlato dopo il match giocato contro l’: le sue dichiarazioni Bologna, Thiago Motta: «In questo momento Calafiori è quello che mi sta impressionando di più. L’Atalanta…» Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match ...

Roma dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Vigno nuovamente gli esseri in apertura di giornale ... (romadailynews)

Il New York Times riporta che il presidente russo, Vladimir Putin , sarebbe aperto a un cessate il fuoco in Ucraina . Un comandante delle Guardie della ... (ilsole24ore)

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Veicoli sommersi, ...Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - La protesta contro i ...Tutte le news di oggi dall'Italia e dal Mondo: gli aggiornamenti e le notizie dell'ultima ora dei principali organi di informazione italiani.Aumentano i tamponi a 323.844: +15,9% rispetto alla settimana precedente.Vaia: "Curva stabile, in regioni con più vaccinati andamento in calo" ...