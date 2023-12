Ultime Notizie Roma del 23-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione iniziato l mandato della manovra 2024 la camera porterà il via libera dell’aula senza voto di fiducia il prossimo 29 dicembre il DDL approda da oggi in commissione bilancio al Montecitorio sotto la Presidenza del deputato di partita Giuseppe Mangialavori sono Letizia Giorgianni di Fratelli d’Italia e Roberto per la dipartita di a Nicola Ottaviani della Lega i tre relatori alla legge di bilancio in commissione i tuoi lavori sono iniziati questa mattina dovrebbero essere 800 emendamenti che lo posizioni presenteranno in commissione bilancio di questi circa 300 sono del PD 300 e il resto suddiviso tra Movimento 5 Stelle Italia viva azione Intanto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti montato la camera in commissione bilancio sulla manovra mercoledì ...