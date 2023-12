Ultime Notizie Roma del 23-12-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)dailynews radiogiornale sabato 23 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per essere in primo piano dopo però ci negoziati il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la consegna su larga scala di aiuti umanitari a Gaza senza chiedere un cessate il fuoco immediato e poi si erano opposti Stati Uniti risoluzione adottata con 13 voti a favore nessuno contrario e 2 astenuti Stati Uniti e Russia Chiedi a tutte le parti da utilizzare e facilitare la consegna immediata sicura e senza ostacoli di assistenza Umanitaria su larga scala Gadda urgentemente di adottare misure a riguardo creando condizioni di un’accettazione duratura delle ostilità il testo prevede Inoltre l’utilizzo di tutte le vie di accesso e di circolazione disponibili nella striscia di Gaza per la consegna di carburante cima attrezzature mediche in tutto il territorio ...