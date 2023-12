Ultime Notizie Roma del 23-12-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio batto incendio è in corso da ieri sui monti sopra Lanzo in provincia di Torino le fiamme hanno avuto gioco facile nel propagarsi rapidamente per effetto delle fortissime raffiche di vento che hanno spazzato la luna e portando Tra l’altro Ho marcato rialzo delle temperature con valori anomali per essere a ridosso del natale e A proposito proprio del del Natale sarà un primaverile è quello che ci attendeva punto di vista metereologico il solstizio d’inverno avvenuto il 22 dicembre alle 4:27 del mattino non fa ancora portando con sé le temperature del periodo che tutti si aspetta che la colonnina di mercurio segnerà 10 gradi in più rispetto alla media fino a sfiorare anche 15 gradi in più non 18 in più sulle Isole maggiori con buona pace anche degli sci ...