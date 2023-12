Ultime Notizie Roma del 23-12-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il voto di fiducia per legge di bilancio presso l’aula del Senato avia Libera del Senato lavoro pensioni famiglia tanto per i redditi più bassi privilegiando le misure a favore della natalità e senza trascurare la sanità i rinnovi di contratti della pia parte da questi i capisaldi la seconda manovra del governo meloni che mette a terra complessivamente circa 28 miliardi di cui metà destinati alle due misure più corposi il taglio del cuneo fiscale non ho mai e tre aliquote La corte suprema americana ha respinto la richiesta del procuratore speciale jacksmith di esaminare in tempi stretti il nodo dell’immunità presidenziale dimenticato da Donald Trump procedimento per la carta al congresso aveva chiesto ai saggi di valutare con urgenza l’immunità ...