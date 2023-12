Ultima generazione interrompe lo shopping pre-natalizio a Milano | blitz alla Rinascente di piazza Duomo video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Venerdì pomeriggio alle 14 a, nel giorno del solstizio d’inverno, erano 17°C. Dopo l’ottobre e il novembre più caldi della storia, oggi si stanno facendo gli ultimi acquisti per le tavole natalizie e i regali di Natale, in un clima completamente stravolto. Le prossime siccità e le prossime alluvioni, ondate di calore e grandinate, potrebbero mettere a rischio il cibo non solo per le festività future, ma anche per il fabbisogno quotidiano. Questi sono i regali di Natale della colpevole inazione dei governi”. Questo il comunicato che accompagna ildell’azione compiuta dagli attivisti di, nei giorni dellopre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.