Udinese | Zarraga | «Felice per il gol | peccato non aver vinto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le parole di Oier, centrocampista dell’, dopo il pareggio ottenuto dai friulani contro il Torino Oierha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’contro il Torino. Di seguito le sue parole. GOL – «Alla fine sono contento disegnato il mio primo gol, ma è unnon essere riusciti a vincere la partita che è sempre il nostro obiettivo». IMPATTO SULL PARTITA – «Tutti sappiamo che dobbiamo entrare aggressivi per recuperare palle e fare gol. Così abbiamo fatto sul gol». COSA MANCA PER RITROVARE LA VITTORIA – «La strada è il lavoro, dobbiamo imparare a chiudere le partite. Non è la prima volta che ci accade». COME SI STA TROVANDO IN ITALIA – «La Serie A è un po’ diversa dalla Liga spagnola, adesso mi sento bene. Ho imparato ...