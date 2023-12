Udinese | le pagelle di CM | Zarraga illude | Silvestri si fa beffare

Silvestri 6 – Fa il suo compito, risponde presente quando chiamato in causa. Kristensen 6 – In una gara che si fa sempre più di... (calciomercato)

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI -- PRONOSTICI Venerdì 22 dicembre 18:30 Empoli ...00 Bologna - Atalanta Torino -18:00 Inter - Lecce Verona - Cagliari 20:45 Roma - Napoli...per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1 - 0 l', ... Monica Bertini , e ospiti vari: highlights, interviste, commenti,e analisi di tutte le ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando un ...Ma nell’occasione il portiere dell’Udinese poteva certamente fare di più. Ferreira 6,5: arricchisce la buona partita in fase difensiva con il perfetto cross per Zarraga in occasione del gol che ...