Udinese | Cioffi | ‘Samardzic? L’ho cambiato perché era spento’

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il tecnico dell’argomenta il cambio di Samardzic in Torino-: "Non era la partita calzante per le sue caratteristiche,...

"Tornare qui è esattamente come me lo aspettavo: la squadra ha tanto potenziale ma c'è molto lavoro da fare . È una sfida che noi dello staff e i ... (247.libero)

Gabriele Cioffi , allenatore dell’ Udinese , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Torino Gabriele Cioffi , ... (calcionews24)

...decisiva è la mossa di Gabrieledi inserire Oier Zarraga, che all'81' sfrutta l'assist di Ferreira e deposita la palla alle spalle di Milikovic - Savic portando in vantaggio l'. Il ...AGI - Zarraga chiama, Ilic risponde: Torino esi annullano nella sfida valevole per la 17 giornata di Serie A. Succede tutto nel finale ... mentre gli uomini disalgono a +2 sul ...Alla fine dell'incontro di campionato tra l'Udinese e il Torino ha detto la sua il tecnico bianconero Gabriele Cioffi. Non perdiamo tempo e passiamo subito alle dichiarazioni del mister. Cosa è ...C'è amarezza in casa Udinese per la mancata vittoria sul campo del Torino dopo aver sbloccato il risultato e aver cullato il sogno di un blitz pre-natalizio. Il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi ha ...