Udinese | Balzaretti | “Samardzic? A gennaio resta qui”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Federico, responsabile dell’area tecnica dell’, ha parlato a Dazn. Queste le sue parole: “Il regalo di Natale più bello sarebbe una vittoria, per la proprietà e per i tifosi. A breve avremo la risposta sullo stato della squadra. Prepariamo sempre la partita in modo che i ragazzi possano sentirsi mentalmente il più liberi possibile. L’analisi della scorsa gara è durata un giorno, poi ci siamo concentrati sul Torino. Questo per evitare che le inevitabili scorie che ci si portano dentro possano influenzare negativamente la focalizzazione sul futuro”. “La squadra ha bisogno di fiducia e qualche risultato per distendersi. Oggi incontriamo un avversario forte che viene da un buon periodo. Non sarà facile, ma a livello caratteriale ci aspettiamo una risposta”.? Non è cambiato ...