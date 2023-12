Ucraina | le foto che ci rendono testimoni oculari della tragedia

Palazzo delle Esposizioni di Roma dedica una retrospettiva a Don McCullin , per molti l'erede di Robert Capa. "La stampa non gode della stessa ... (huffingtonpost)

Guerra in Ucraina e vita quotidiana: Anna Golubovskaja , 54 anni, ha scelto, come moltissimi altri abitanti, di non lasciare la sua città. Ad ... (iodonna)

...UE per affrontare la Russia e la Cina in guerra dopo averli consumati in. "Debolezze Armate" sarebbe una definizione più giusta. Di STEPHEN BRYEN >Asia Times Soldati russi in una...Verrà richiesta la smobilitazione dei soldati che dopo 18 mesi di servizio vogliano decidere di tornare a casa. PeaceLink ha ricevuto dall'unadel manifesto di convocazione della manifestazione su cui è scritto: "Paura della mobilitazione senza condizioni di servizio" 22 dicembre 2023 Redazione PeaceLink Il 23 dicembre alle ...I conflitti irrisolti dopo il 1991 restano tali, mentre l’elenco dei crimini commessi da Putin, in Ucraina e oltre, s’allunga. Una risposta al ministro della Difesa ...Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski è giunto in visita ufficiale a Kiev. Lo ha reso noto lo stesso Sikorski su X.